Audi Q6 e-tron dorazí příští rok

Poté, co první Audi e-tron ve dvou karosářských verzích využilo základů běžných modelů se spalovacími motory, novinky od elektrické divize využívají čistě elektrické platformy.

Q6 e-tron bude stavět na základech PPE platformy, která je úzce příbuzná právě s plošinou J1. To slibuje 800V architekturu pro rychlé nabíjení výkonem až 350 kW. Bude bratrem pro nové Porsche Macan, které se ve druhé generaci chystá i jako zcela elektrické SUV.

Model Q5, který má ve střední třídě SUV od Audi své pevné místo, byl teprve nedávno faceliftován. Nyní je k dispozici s hybridními pohonnými jednotkami typu mild i plug-in, což pomáhá minimalizovat jeho dopad na průměrné emise vozového parku značky, takže by měl zůstat v prodeji ještě několik let. Zatím není jasné, zda Audi plánuje třetí generaci Q5, nebo zda by mohla být zcela nahrazena novým Q6 e-tron.