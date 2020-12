Apple má na rok 2024 chystat výrobu automobilů

Podle některých zdrojů by nicméně problémy spojené s pandemií covidu-19 mohly vést k odkladu zahájení produkce na rok 2025 či ještě na pozdější termín.

Tesla chce představit elektromobil s cenou do 600 tisíc

Základem strategie Applu je podle dalšího zdroje nový návrh baterie, který by mohl radikálně snížit výrobní náklady, a naopak zvýšit dojezdovou vzdálenost elektromobilů. Apple se nicméně k informacím agentury Reuters odmítl vyjádřit.

Výroba automobilu je z hlediska dodavatelského řetězce obtížná záležitost i pro Apple, který má rozsáhlé finanční zdroje a který vyrábí miliony elektronických produktů ročně ze součástek z celého světa. Společnosti Tesla podnikatele Elona Muska trvalo 17 let, než se jí podařilo dosahovat při výrobě elektromobilů udržitelného zisku, upozorňuje Reuters.

„Pokud je na světě nějaká společnost, která na to má zdroje, pak je to pravděpodobně Apple. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že to není mobilní telefon,” cituje Reuters nejmenovaný zdroj, který na projektu výroby automobilu pro Apple pracoval.