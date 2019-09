Americký startup Bollinger představil pickup a chystá se na sériovou výrobu

Od představení B1 jsme o Bollingeru moc neslyšeli. Občas se vyrojily zprávy, že se pracuje na podvozku pro další vůz nebo že to bude pickup, ale jinak nic víc. Teď víme, že to všechno byla pravda. Nový model B2 půjde do výroby souběžně s B1. Je to skutečně pickup, který je v USA možná ještě víc žádaný než je klasický teréňák s uzavřenou karoserií.