Americké státy napadly u soudu Trumpovo odsunutí limitů spotřeby

Automobilky to samozřejmě uvítaly, neboť to pro ně znamená mírnější pokuty za neplnění emisních limitů. V důsledku jsou jakékoliv pokuty tohoto ražení jen dalším transferem peněz z kapes zákazníků, tedy daňových poplatníků, do státní kasy. Ta má po odsunutí platnosti dostat až o miliardu dolarů (21,4 miliardy korun) ročně méně.