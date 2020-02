Největší exot na autosalonu v Ženevě? Hlásí se supersport ze Srí Lanky

S čím máte spojenou Srí Lanku? S blízkostí Indii? S čajem? Ať to je cokoliv, troufneme si tvrdit, že supersportovní auta to nejsou. Přesto právě odtamtud pochází firma Vega Innovations, která na ženevském autosalonu zkraje března představí elektrický supersport EVX.

Po vizuální stránce mu nechybí vůbec nic. Je placatý, má vypouklé přední blatníky a připomíná tak vozy značek Lamborghini či Ferrari. Vzadu upoutá svítící linka, ve které hledáme inspiraci existujícími vozy marně, ale to jí na zajímavosti nic neubírá, spíš naopak.

Baterie má kapacitu 55 kWh a má stačit na dojezd 300 kilometrů - pokud pojedete pomalu. Podle starších zpráv má být v roce 2021 dostupná větší, 130kWh baterie, která by měla stačit na 750 km jízdy.

Co to udělá s hmotností, se zatím nechme překvapit; baterie je u elektromobilů vždy nejtěžší. Podobně nejisté je, zda Vega Innovations dotáhne EVX do sériové výroby.