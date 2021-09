Za volantem Porsche Taycan Cross Turismo: Nevídaný kříženec

Klasické kombi tedy v nabídce nehledejte, Porsche si připravilo rovnou oplastovanou dobrodružnou verzi, aby od sebe sedan a kombi oddělilo co možná nejvíce.

Cross Turismo má oplastované prahy, nárazníky a blatníky, s off-roadovým paketem je díky rozšíření těchto prvků kuráž vozu ještě výraznější. Navíc se pak zvyšuje i světlá výška. Zatímco vzduchové odpružení standardního cross turisma lze navýšit o 20 mm navíc oproti výchozímu modelu, se zmíněným offroadovým paketem to jde o dalších 10 mm.

Výsledkem je, že se vzadu sedí o poznání pohodlněji než v sedanu. Především co se týká pocitu vzdušnosti kolem hlavy, s výškou 190 cm jsem se konečně vměstnal bez problémů, díky 45 mm nad hlavou navíc. Polepšil si i zavazadelník, který nabídne o 39 litrů navíc, celkově 446 l.

Na plné dobití Porsche udává dojezd až 456 km. Během jednodenní zkušenosti s vozem jsem to nemohl ověřit, ale příbuzné Audi e-tron GT RS jezdí běžně nad 400km dojezd, i když se úplně nesnažíte...

Dovolím si tedy i u nejslabší verze oplastovaného kombi použít svůj oblíbený termín o přenášedle, který vás stisknutím akcelerátoru přesune okamžitě na horizont, a to v naprostém tichu.

Ještě působivější ale je vzduchový podvozek auta. Kola se mohou opřít do extrémně tuhé karoserie, a tak i přes sportovní naturel auta a celkovou nízkou stavbu je taycan neuvěřitelně pohodlným autem, přičemž cross turismo tomu dává ještě o špetku navíc, díky vyšší světlé výšce a tedy delší dráze tlumičů.

Cítíte sice určitou tuhost, ale kola v žádném případě neodskakují, nebubnují do dorazů a především karoserii nechávají v naprostém klidu, a to i když to na rozbité a rozvlněné okresce přeženete. Hranice mezi nadšením a průšvihem se potom sice zdá být velmi tenká, ale schopnosti podvozku jsou vážně neuvěřitelné.