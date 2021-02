Test Audi e-tron S Sportback: Když dojezd není prioritou

Nejsem fanouškem velkých audi, protože se automobilka, i když desítky let ví, že motor podélně před přední nápravou z hlediska jízdních vlastností není mírně řečeno ideální, nechce této koncepce vzdát. Elektrický e-tron ale má svou nejtěžší komponentu nikoliv mimo rozvor náprav, nýbrž v podlaze, a ve verzi Sportback je konečně opravdu krásný.

Ale popořadě. Zkosení zadní části střechy, aby vůz trochu připomínal kupé, i v kombinaci s červeným lakem poměrně velké karoserie udělalo z trochu unylého SUV e-tron vážně pohledný vůz, zejména spolu se zadními světly s linkou svítící přes celou šířku. S bezrámovými okny nemám, co bych vnějšímu designu e-tronu S Sportback vytknul.

Pochválit nemůžu ani kamery, které zastupují zpětná zrcátka. Hůř jimi vnímám okolí auta, a to i po víc než tisícovce najetých kilometrů, a když se do nich chci podívat, můj pohled stáhnou viditelná „tykadla“ skrz okno a až pak očima trefím displej.

E-tron S má celkem tři elektromotory; vpředu je ten, který v normálním e-tronu pracuje vzadu, a vzadu je pro každé kolo jeden, pocházející z přední nápravy základní verze. Benefitem je rychlejší a přesnější vektorování točivého momentu na zadní nápravě a jednoho by napadlo, že taky efektivnější rekuperace při zpomalování, ovšem to se neodráží ve snížení spotřeby energie.

Při téměř plném nabití ukazuje displej dojezd 302 km a na ujetí nějakých 160 kilometrů jsem spotřeboval 71 procent. Poté vidím dojezd cca 80 km, takže reálný dojezd, když e-tron nebudu úplně šetřit, odhaduju na 200-220 km na plné nabití. Na 250 km bych se musel vážně snažit a cesta z Prahy do Ostravy bez zastávky pro nabíjení není možná, alespoň v zimě.

Dvířka nabíjecí zásuvky jsou motorizovaná a sama se zavřou po odpojení kabelu, nemusím mačkat tlačítko. Je to elegantní, ale taky je to relativně zbytečná věc, která se může porouchat.

Z 29 procent do plna ukazuje displej auta čas 43 minut, už po 19 minutách však jsme na 76 procentech. Pod 100 kW klesne nabíjecí výkon až někde u 85 procent stavu baterie, kdy nabíjení vypínám. Za dobu stání u nabíječky jsem tak akorát stihl sníst hotdog, vypít kávu, objevit koš a vyhodit odpadky – a bez jakéhokoliv zbytečného prostoje odpojuji kabel a odjíždím.

Samozřejmě, u běžnější 50kW nabíječky počítejte s časy úplně jinými. Z hodnoty mezi 20 a 30 procenty to na osmdesát – nad touto hranicí rychlost nabíjení rapidně klesá, takže nemá smysl u rychlonabíječek zůstávat déle – trvá asi hodinu.

Když jedu z Ostravy zpátky do Prahy, pro klid duše stavím u nabíječky v Olomouci, Brně a Humpolci, byť vždy na kratší čas.

Vůz většinu času nechávám v režimu Auto, v němž vzduchové odpružení velmi dobře funguje na rozbitých okreskách – tlumí výborně. Ostré nerovnosti, např. propadlé kanály ve městě, jsou horší, ale v mezích normy; jsou to právě rozbité okresky, kde podvozek vyniká. Se změnami jízdních režimů je rozdíl v tuhosti a houpavosti, ne v tlumení nerovností.

Co mi vážně vadí, je fakt, že nejde nastavit, aby se auto po puštění brzdového pedálu pomalu rozjelo, jak to dělají téměř všechna ostatní auta s dvěma pedály na světě. Nechci-li používat obě nohy, je takto náročnější přesně manévrovat v úzkých prostorách, protože musím pravou nohou pedály rychle střídat.

Obrovská pochvala naopak patří světlometům, označeným Digital Matrix. „Koberec“, který promítnou na vozovku a pomohou jím s odhadováním bezpečné vzdálenosti, je spíš detail, stejně jako animace, které promítají při zamknutí či odemknutí auta (jejich skutečný přínos by byl, kdyby měl testovaný kousek ve výbavě noční vidění – světla by zvýraznila chodce či zvěř).

Když e-tron S Sportback po nějakých třinácti stovkách kilometrů vracím, dělám to jen velmi neochotně. Je totiž autem, které bych si nejenže dokázal představit ve vlastní garáži, ale dokonce, mít potřebných 3,3 milionu korun a možnost nabíjení doma, bych si ho dost pravděpodobně šel koupit.

Prvotřídní kvalita zpracování úplně všeho, co vás napadne, spolu s výbornými jízdními vlastnostmi, téměř dokonalými světly (a do svého e-tronu bych si připlatil za noční vidění, takže by ta světla byla opravdu dokonalá) mě přiměly si tohle audi navzdory vysoké spotřebě opravdu oblíbit.