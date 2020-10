První jízda v novém Hyundai i20: Povedený prcek se zajímavou technikou

Všechna auta v testovací flotile jsou plně vybavená a chybí základní dvanáctistovka, o kterou bude u nás velký zájem, alespoň podle odhadů české divize Hyundaie. Otvírám dveře – v nabídce je i bezklíčový přístup – a zapadám do sedačky s poměrně výrazným bočním vedením sedáku i opěradla.

Důvodem, proč Hyundai takovou věc sestrojilo, je, aby auto umělo rozpojit spojku nezávisle na řidiči, a tedy samo „plachtit“, aniž by řidič vyřadil na neutrál. To i dělá, ovšem nepříliš předvídatelně; nedokázal jsem navodit situaci, kdy začne plachtit.

Údajně má ve spojení s mild hybridním systémem – právě jeho fungování má převodovka iMT být největším benefitem – zcela vypnout motor za jízdy. Ovšem, do takové situace jsem se nedostal vůbec.

Tříválec s mild hybridem by se měl umět zcela vypnout i za jízdy.

Mild hybrid je součástí litrového tříválce, který v této variantě nabízí 100 koní. Není to kdovíjaký silák, ale mezi 2 a 4,5 tisíci otáček táhne docela hezky. Pod dvěma tisíci otáček, kam mě pořád tlačí rádce řazení, nepříjemně vibruje, a nad čtyřmi a půl zase pomalu umírá a nemá smysl jej výš točit. Svižnou jízdou většinou okolo tří tisíc otáček dosahuji průměrné spotřeby 7,4 l/100 km.

Systém v centrálním displeji je totožný s již známými hyundai. Potěší detaily, jako aktuální frekvence čísly v digitronech, ladíte-li rádio manuálně. Naopak třeba ikonám by slušelo víc barevnosti, anebo aspoň kdyby nevypadaly jako z tuctového balíku ikon ke stažení do mobilu. A taky není, kde si při práci s displejem opřít ruku.

Čím déle času v interiéru trávím, tím víc mi připadá, že řada plastů interiéru jako by byla levnější náhražkou třeba za falešný hliník, který možná dostane nějaké vrcholné provedení. Já v něm ale sedím, nepočítám-li N Line a „plnotučné“ i20 N.

Tento dojem trochu mizí, jakmile přesednu do 120k varianty se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, a to proto, že má světlou stropnici a některé interiérové plasty. Sedačky jsou bohužel pořád černé, ale i tak to tu vypadá o něco lépe. Bohužel, jak později zjišťuji, ambientní osvětlení můžete mít buď modré, nebo žádné, což k červené karoserii moc nesedí.