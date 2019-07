laz, Novinky

Tradičně do provozu na hlavních evropských tazích promlouvají prázdniny lidnatých německých spolkových zemí. V Bavorsku, Bádensko-Württembersku a Severním Porýní-Vestfálsku jsou zatím děti ve škole.

Prázdniny ale tento víkend začínají například v Brémách, Dolním Sasku, Sasku, Durynsku a na jihu Nizozemska, do toho se přidávají vybrané opravy na hlavních evropských tazích. Proto organizace Besip upozorňuje, že doprava cestou k moři i z prvních turnusů nebude probíhat hladce.

Cesta do Chorvatska

V Rakousku se kvůli stavebním pracím zcela uzavře hojně využívaný hlavní tah (silnice S3) směrem ze Znojma na Vídeň u města Hollabrunn. Uzavírka bude 6. 7. od 10 hodin až do 7. 7. v 17 hodin. Objízdná trasa vede přes místní komunikace a bude hodně přetížená.

Ve Slovinsku již dostavěli posledních téměř 15 km dálnice A4 mezi Ptují a hraničním přechodem Macelj s Chorvatskem. Bohužel se ale v letní sezóně rozhodli k demolici starých mýtních bran a ty budou postupně na všech dálnicích likvidovat až do konce července. Očekávat lze tedy lokální omezení rychlosti i případné zúžení jízdních pruhů dle potřeby.

Cesta do Itálie



Na německo-rakouském hraničním přechodu Kufstein (dálnice A93) je prováděna kontrola a redukce kamionové dopravy ve vybraných dnech a pro kamiony je tam vyhrazen jen pravý jízdní pruh. Tvoří se tam nárazové kolony stojících kamionů a zácpy osobních vozidel v levém pruhu.

Okolí Innsbrucku je pro veškerou turistickou i tranzitní dopravu zcela uzavřené. Tamní radnice uzavřela objízdné trasy za vytíženou dálnici směrem do Itálie a Německa. Stavební práce zpomalují provoz na cestě do Benátek nebo italského jaderského pobřeží. V Itálii se totiž do roku 2021 modernizuje dálnice A4 mezi městy Palmanova a Portogruaro a proto dochází k přetížení v obou směrech.