Tahle stará Zastava má pod kapotou překvapení

„Zastava? Vždyť je to Fiat 600,” slyším vás namítat. Ano, původně to byla italská „šestistovka”, ale ta se licenčně vyráběla v srbském Kragujevacu jako Zastava, a to ve verzi 750 v letech 1955-1985. Ovšem, nevyráběla se s takovýmto pohonným ústrojím.