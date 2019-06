mb, Novinky

Jsou případy, kdy člověk nevěří vlastním očím, protože to, co vidí, by nemělo být vůbec možné. Jenže lidská rasa je ohromně vynalézavá - a k tomu patří i objevování slepých uliček. Slepou uličkou se ukázala být i snaha dohustit pneumatiku rychlonabíječkou elektromobilů.

They tried to charge a tyre?! 🤣 pic.twitter.com/QKWp94fxqO — Alfa Power (@alfapoweruk) 12. června 2019

Nešálí vás zrak, nemáte špinavé brýle, video britské společnosti Alfa Power, zveřejněné včera, skutečně ukazuje dvojici z volkswagenu, kterak se snaží dofouknout pravé přední kolo nabíječkou elektromobilů. Podle dostupných informací se to stalo v britském Leedsu.

Nejprve zkouší kabel typu CCS, pak ho vymění za asijský CHAdeMO - netřeba dodávat, že ani jedno nefungovalo, nemohlo fungovat. Nabíječka elektromobilů není vzduchový kompresor. Člověka až napadá, že ono letité video, ve kterém žena zcela chybně polije celý motor olejem, nemusel být jen vtípek.