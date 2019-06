mb, Novinky

Výbava automobilů dnes bývá opravdu široká, co se týče komfortu a jízdních asistentů, ale co v nich většinou nebývá, jsou věci jako strojek na výrobu těstovin nebo třeba krb. To druhé se ale může změnit - alespoň podle Arťoma Trofimenka, autora Renaultu Hearth na těchto snímcích. „Hearth” znamená „krb”, pochopitelně.

Nepřikládá se do něj ovšem dřevem - bohužel, nebo bohudík, jak to kdo pojme - funguje na elektřinu a není tu od toho, aby topil, nýbrž aby navodil příjemnou atmosféru pro čtyři pasažéry. Zčásti funguje také jako konferenční stolek.

Elegance má na rozdávání. A dobře z něj vidět tolik nepotřebujete.

FOTO: Arťom Trofimenko

Kde je řidič, ptáte se? V elektronickém mozku vozidla - je plně autonomní. Takže jen zadáte místo, kam chcete dojet, a můžete si číst u krbu se sklenkou vína v ruce.

Renault Hearth je samozřejmě plně elektrický, ale o dynamických parametrech se od autora nic nedozvídáme. Není totiž nijak spojen s automobilkou Renault, vůz je jen jeho vlastní prací - byť si bere inspiraci z konceptu Renault EZ-Ultimo, který už automobilka postavila.

Dveře, nebo spíš křídla?

FOTO: Arťom Trofimenko

Že je Hearth designérská studie s pramalou šancí na výrobu, přinejmenším v nadcházejícím desetiletí, asi netřeba dodávat.