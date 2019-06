fra, Novinky

Na výše uvedené otázky můžete odpovědět v anketě článku. My vám zatím představíme úplnou novinku z dílny Mercedes-AMG, kterou je zážehový přeplňovaný čtyřválec o objemu dva litry s kódovým označením M139.

Tento agregát dostal ke kompresnímu poměru 9,0:1 turbodmychadlo Twin-Scroll s přeplňovacím tlakem 1,9 baru (u standardní verze) nebo 2,1 baru (ve verzi S). Díky němu se výkon vyhoupne na 285 kW (387 koní) při 6500 ot./min, resp. 310 kW (421 koní) při 6750 ot./min. Maximální otáčky sedí na čísle 7200.

Točivý moment vrcholí na 480 N.m při 4750–5000 ot./min a 500 N.m při 5000–5250 ot./min. Samozřejmostí je čtyřventilová technika s variabilním nastavováním zdvihu ventilů CamTronic.

Výroba obou verzí už probíhá.

Co to znamená do budoucna? Především to, že extrémně vysoké výkony si budou moct dovolit i automobily jako A 45, CLA 45 nebo GLB 45 – do těchto modelů je agregát zatím potvrzen.

Samozřejmostí jsou speciální díly, jako jsou nové klikové hřídele, ojnice, písty...

Má malé zástavbové rozměry, stejně jako hmotnost (160,5 kg), takže nezatíží auto tolik jako větší agregát, kupříkladu V6. Bude to nejvýkonnější čtyřválec, jaký kdo vyrábí pro sériová auta. Byl tu ještě jeden motor od Mitsubishi, který využíval Lancer Evo FX-440 MR, ale jeho 440 koní je omezeno na pouhých 40 kusů, a to ještě ve Velké Británii.

Motor má být k dispozici ve velmi brzké budoucnosti. Uvidíme, jestli se tento čtyřválec zastaví jen u menších modelů, nebo třeba expanduje i do větších aut.