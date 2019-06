Závody traktorů nemusí být nuda, ukazuje podnik v blátě

Co je to rallycross, s tím jsou fanoušci rychlých kol jistě obeznámeni, stejně jako s tím, co lze při takových závodech potkat na trati. V Rusku to jsou kromě aut a bugin různých tříd i stroje, které si s rychlostí jízdy spojí málokdo - traktory.