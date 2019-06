Radek Plavecký, Právo

Před časem jste odhalili dvě novinky z oblasti elektromobilů. Ty jsou ale ve světě prosazovány víc shora politiky, než aby to byla poptávka samotných uživatelů. Jak tedy vidíte vývoj prodeje elektromobilů v ČR?

Elektromobily jsou faktem a do jisté míry fenomén. Žádný hráč na trhu nebude schopen po roce 2020 plnit přísné emisní limity bez toho, aniž by do portfolia zařadil alternativní pohony, například právě elektromobily. Je to sice rozhodnutí legislativní, politické, na druhé straně má ale velké opodstatnění.

Pro nás to neznamená, že bychom nenabízeli auta s konvenčními pohony nebo na stlačený zemní plyn (CNG). Jaká penetrace elektrických aut bude na českém i evropském trhu, bude záležet na mnoha faktorech. První je dojezd. Letos přichází na trh nová generace baterií, které umístíme jako první do Citigo-e iV. U těchto baterií se skokově posílí dojezd, u Citigo je podle nové metodiky WLTP 265 kilometrů.

Druhá věc je cena, zatím výrazně vyšší než u konvenčních aut. My ji budeme přibližovat ceně konvenčních vozů. Domnívám se, že elektrický automobil o 10 procent dražší než dieselový agregát v nižší střední třídě, je férová cena. Třetí faktor je atraktivita, design. Na autosalonu v Ženevě jsme ukázali Vision iV, což naznačuje, že elektromobily budou z tohoto hlediska velmi zajímavé. Lze u nich díky uložení baterií v podvozkové části velmi dobře pracovat s interiérem.

Má to ale i druhou stránku, hlavně chybějící infrastrukturu...

V tom je alfa a omega. Rozvoj infrastruktury záleží na státech, vládách, legislativě a dalších hráčích na trhu, což jsou energetické společnosti, sítě čerpacích stanic. Elektromobily se budou dobíjet i doma, v garážích firem, u domácností, ale i ty se musí připravit.

Vytipovali jsme si skupiny klientů, jež už dnes dokážou elektromobily efektivně využívat a mají o ně zájem. Například podnikatelé, kteří najezdí do 200 až 300 kilometrů za den a přes noc nechávají auta ve firmě, kde se mohou dobít. Další skupinou jsou města a státní instituce, které mají povinnost postupně zařazovat do svého autoparku ekologická vozidla.

Mezi zájemci jsou ale i privátní subjekty. Podle našich analýz druhé auto v rodině najezdí do třiceti kilometrů denně. V tomto případě nejsou potřeba ani rychlodobíjecí stanice, stačí kabel.

Nedává přesto vzhledem ke všem okolnostem větší smysl vůz jezdící na CNG než elektromobil?

Připravujeme druhou vlnu produktů na CNG. Nabízíme CNG Octavii Combi v kombinaci s automatickou převodovkou, která se dále rozšíří o verzi s manuálním řazením. Ke konci letošního roku dostane CNG i Scala a Kamiq a připravujeme CNG na příští rok také pro model Fabia. U těchto modelů se chceme blížit podílu 10 procent.

Jaké vaše modely a pohony jsou v současnosti nejprodávanější?

Nejprodávanější je stále Octavia, a bude soupeřit s Fabií, které se velmi daří. V ČR i jinde v Evropě vidíme poměrně výrazný nárůst SUV modelů, které se k tradičním segmentům přibližují a zvyšují každý rok svůj podíl. Pokud jde o barvu, trendem je nadále bílá. Co se týče agregátů, stále vidíme velkou náklonnost českých klientů k dieselovým motorům.

Je za tím pragmatický úsudek, ekonomika provozu. Dieselový agregát je pro automobilisty, kteří hodně jezdí, pořád to nejlepší, co může být. Od střední třídy výše je to nejlepší nabídka.

Zmínil jste se o úspěchu nové Fabie, podle mých informací jsou na ni ale velmi dlouhé čekací doby.

Kvůli enormnímu zájmu jsou nyní Fabie vyprodané a čeká se na ně kolem čtyř až pěti měsíců. Dodací doba se naopak zkracuje u Octavie i Superbu. Na modely SUV je dodací doba kolem půl roku, nejdelší u modelu Kodiaq RS.

Jak se bude měnit výrobní program v jednotlivých českých závodech se zavedením elektromobilů? Odkud jsou baterie?

Elektromobily budeme vyrábět v českém výrobní závodě v Mladé Boleslavi. Budeme finalizovat i komponenty pro elektrovozy a plug-in hybridní vozy, takže budeme mít hybridní model výroby. Výroba baterií je apel na celou Evropu, aby ji co nejrychleji vybudovala. Zatím jsme závislí na Asii, tedy Číně, Japonsku a Koreji.

Koncern Volkswagen je velmi důsledný a tlačí, aby se výrobní kapacity na baterie etablovaly v Evropě co nejrychleji. Rozhodně vznikat budou. Jestli i v ČR, to bude záležet spíše na vládě. První vůz na platformě MEB se bude vyrábět v mladoboleslavském závodě. To je nová platforma pro elektrovozy, kterou začneme vyrábět na sklonku příštího roku.

Pak máme elektrifikované modely, tedy plug-in hybrid. První takový Superb se představil v Bratislavě a bude se vyrábět tam, kde dosud, tedy v Kvasinách. Následovat budou další plug-in hybridy v kmenovém závodě. Do roku 2025 chceme mít deset elektrických a elektrifi kovaných modelů.

Směřují další vize například k vodíkovému pohonu?

V našich laboratořích a vývojových pracovištích se vodíkem technici také zabývají. Je to ale postupný proces. Máme benzinové a dieselové motory, které kultivujeme podle emisních norem, přišel plyn, a teď i elektrické vozy, plug-in hybridy. Elektrický vůz má zajímavé stránky, jako je akcelerace, servisně není vůbec náročný, ani provoz není drahý.

V rámci koncernu dáváme garanci na baterii osm let. Dojezd se bude zvyšovat a ceny vozů klesat. Pokud někdo bude chtít ujet tisíc kilometrů za den, tak by ho to mohlo limitovat, ale dá se to vyřešit různými programy. Například v rámci leasingu si může zákazník koupit elektrovůz a párkrát do roka na cestu na dovolenou si půjčit konvenční auto.