fra, Novinky

Koncern Volkswagen podporuje studentské aktivity i tím, že dává k dispozici svoje vozy na přestavby, které se pak prezentují na výstavách. Studenti pod vedením odborníků sami navrhují, kompletně připravují i přestavují automobil podle svých požadavků. Naučí se tím mnohem víc než to, co by se kdy naučili jen při samostatném studiu.

A tak se pro GTI Treffen, které se koná od 29. do 31. května, objevily hned dva vozy upravené studenty speciálních škol, které provozuje Volkswagen. První se jmenuje Golf GTI Aurora.

Jeho autory jsou studenti školy z Wolfsburgu. Karoserie v tmavém šedém laku Nardo s černou perletí a zelenými doplňky je na bázi klasického GTI, jenže z jeho přeplňovaného dvoulitru dokázali vyždímat výkon 279 kW (380 koní). Ten je posílán přes sedmistupňovou DSG převodovku na přední nápravu.

Volkswagen Golf GTI Aurora

Speciální hologramové ovládání audiosystému

V interiéru je zcela přebudovaný středový tunel, který nahradily displeje. Na nich se dá sledovat jakýkoli údaj o voze a motoru. Stejné údaje pak může mít v ruce i spolujezdec na tabletu. Auto má navíc velmi výkonný audiosystém, který lze ovládat zajímavým způsobem. V kufru je speciální technologie promítající hologramové ovládání. Zvláštní rukavicí pak lze vše ovládat.

Kombík na okruh

Druhý vůz vytvořili společnými silami studenti ze Cvikova, Drážďan a Chemnitzu. Auto se jmenuje Volkswagen FighterR a stojí na základu Golf Variant R. A to je teprve pořádně nabušený stroj. Sice nemá tu hromadu elektrických vychytávek, ale je rozšířený o šest centimetrů, má výkon 294 kW (400 koní) a pohon posílá na všechna kola. Auto by mohlo jezdit jako safety car na závodním okruhu. Má k tomu i světelné houkačky a třeba také kameru se 360° snímáním.

Volkswagen FighterR