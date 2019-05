mb, Novinky

V debatě o nejslavnějších automobilových závodech na světě musí vedle Le Mans a Targy Florio zaznít také Mille Miglia - tisíc mil dlouhý závod střední Itálií, který se jel čtyřiadvacetkrát v letech 1927 až 1957. Od roku 1977 byl obnoven pro auta, která se mohla účastnit toho původního.

Proto tu milovníkům starých aut oči přecházejí. Porsche 356 a Mercedes 300SL jsou jen začátek, k vidění jsou i mnohem starší auta, např. značky Officine Meccaniche, zkráceně OM.

Dnes tuhle automobilku téměř nikdo nezná, ale byl to právě vůz OM 665 Superba, který vyhrál úplně první ročník Mille Miglia v roce 1927. Giuseppe Morandi a Ferdinando Minoja tehdy ujeli tisícimílovou trať za 21 hodin, 4 minuty a 48 sekund.

OM 665 Superba

Dnes se Mille Miglia jede spíš na přesnost než na rychlost, a trasa je rozdělena do čtyř dnů. První, středeční část závodu vedla z Brescie do Cervie. Během čtvrtka jedou závodníci z Cervie do Říma, v pátek se vracejí na sever do Boloni a v sobotu dorazí zpět do Brescie. Trasa se snaží co nejpřesněji kopírovat tu původní.