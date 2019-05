Co uděláte, když u silnice uvidíte stát policejní auto? Instinkt velí dát nohu z plynu, kdyby náhodou policisté měli v ruce radar, a to i když člověk jede předpisově. Právě na tohle sází turecké úřady s maketami policejních aut, které se objevily u silnic.

We had these photos shared with us via Facebook, cut out cars with flashing lights on the road side? What are people’s thoughts? #goodidea #woulditwork #badidea pic.twitter.com/5y4oD9R6jM