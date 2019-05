mb, Novinky

Porsche vloni oslavilo sedmdesátiny svých sportovních aut a s výročími pokračuje dál – letos je to 50 let od představení a zároveň prvního závodu modelu 917, jistě jednoho z nejdůležitějších závodních aut v historii této značky. A právě k jeho poctě vznikla červená placka se jménem „917 Living Legend Concept“, tedy „koncept žijící legendy“, kterou si můžete prohlédnout na fotkách.

Pokud se vám na ní něco nezdá, je to správně – vypadá spíš jako model než jako pojízdné auto. A to není to jediné, co zdvihne obočí – podle dostupných informací tento vůz vznikl v roce 2014, ale nebyl ukázán veřejnosti. To se stalo až letos, k onomu výročí. Nejprve se objevila jedna fotka, nyní jich Porsche zveřejnilo víc.

Koncept je dechberoucí, ale přes ohromné oblouky blatníků by asi bylo dost špatně vidět ven.

Může tahle červenobílá kráska představovat nástupce 918 Spyderu? Porsche ujišťuje, že je pouze designovou studií, ničím víc. Jenže šéfdesignérovi značky Michaelu Mauerovi se velmi líbí. „Podíváte se na ni a okamžitě se vám to v hlavě spojí,“ uvedl pro magazín Autocar.

„Když vytváříte nový hypersport, můžete na to jít moderně nebo naopak ke kořenům a vzít si inspiraci z ikon z naší historie,“ pokračoval. Že by ale měla nová vlajková loď automobilky brát z historie, si nemyslí. „Někdy taky musíte historii vytvářet,“ nešetří velikášstvím.

Vzadu je dokonce i náznak charakteristického vodorovného ventilátoru, kterým byl plochý dvanáctiválec v původní 917 proslulý.

A dostane vůbec 918 Spyder v dnešní době, svázané emisními regulacemi, nástupce? Podle Olivera Blumeho, generálního ředitele Porsche, určitě ano. Jen se ještě neví, jestli bude čistě elektrický – na to v současnosti nejsou dost dobré baterie, říká Blume – nebo zda bude mít hybridní pohonné ústrojí.

Výročí 917 oslavila i renovace prvního kusu



Přijde-li vám elektřina do naprosté špičky motorismu špatně, snad bude lékem fakt, že automobilka zrenovovala vůbec první vyrobený kus modelu 917, s šasi označeným 917-001. A představila ho znova tak, jak se v březnu 1969 předvedl na ženevském autosalonu.

Zrenovované Porsche 917-001.

V průběhu let dostal tento vůz jinou příď a kratší záď, ale původní hliníkový prostorový rám zůstal zachován. Podle původních nákresů a 3D skenu šasi byly znova navrženy a vyrobeny díly karoserie – z laminátu, samozřejmě, aby bylo dosaženo co největší autentičnosti.

Velmi podobně byly vyrobeny i další díly, u nichž nebylo reálné použití původních kusů. A vůz byl představen veřejnosti v březnu letošního roku, ovšem ne v Ženevě, nýbrž na výstavě Retro Classics ve Stuttgartu.