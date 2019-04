fra, Novinky

Malá řada A má svou odvozeninu s označením CLA. Je to sedan, který má být krásný jako kupé (proto to C na začátku). A je pravda, že jde o opravdu hodně pěkný vůz. A teď navíc stejně jako áčkový hatchback dostal i speciální verzi, kterou vyladila divize AMG.

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC

Pod kapotou tak najdeme pohon všech kol a hlavně pořádný motor. Tedy on je to stále jen čtyřválec s přeplňováním o objemu dva litry, ale výkon tu technici vyhnali až na 225 kW (306 koní) a točivý moment na 400 N.m. Ten vrcholí ve 3000 ot./min, takže je vidět, že je potřeba ho trochu točit pro využití plného potenciálu.

Elegantní záď modelu CLA je podpořena pořádným difuzorem

Sice jen čtyřválec, ale s pořádným výkonem

Výkon se přesouvá přes sedmistupňovou převodovku s dvouspojkou AMG Speedshift DCT 7G na všechna kola, když síla se mění z klasické předokolky na ideální rozložení sil 50:50. Samozřejmě, že celý systém pak je nastaven na sportovnější zacházení, takže je tu upravené i ESP, které jde dokonce i zcela vypnout nebo v režimu sport nechat auto klouzat až do úplné hranice stability.

Auto dokáže zrychlit na stovku za 4,9 sekundy a maximální rychlost je standardně omezena na 250 km/h.

Standardní interiér byl dotvořen prvky AMG

Samozřejmostí je i mírná úprava exteriéru a interiéru, což samozřejmě zákazníci této značky očekávají. Cena zatím nebyla zveřejněna, protože auto bude mít výstavní premiéru na autosalonu v New Yorku za šest dní a za další tři dny se začne teprve prodávat v USA. V západní Evropě pak půjde do prodeje až v srpnu tohoto roku.