fra, Novinky

Pogea Racing nabízí tuning modelu 4C už docela dlouhou dobu. Ale zatím to byly jen takové částečné úpravy některých dílů. To Zeus je kompletní přestavba se vším, co firma dokáže a umí.

Začněme u motoru. Původních 240 koní z malého přeplňovaného motoru o objemu 1,75 litru je sice na první pohled dost, ale dá se to ještě vylepšit. Instalací nového turbodmychadla, podávacího čerpadla, vstřikovačů nebo nerezového výfuku se výkon zvýšil až na 345 koní a točivý moment z 350 na 458 N.m! Tenhle nárůst výkonu znamená i výrazný nárůst jízdních parametrů. Tak třeba zrychlení na stovku je kratší o 1,1 sekundy a po úpravě tak atakuje 3,4 sekundy. Ze stovky na dvoustovky auto zrychlí za 8,1 sekundy a maximální rychlost se zvedla z 258 na 304 km/h.

Auto má hodně dílů z karbonu.

Světlá výška je zredukována o neuvěřitelných 50 mm.

Firma také ušetřila sto kilogramů na hmotnosti vozu, a to použitím velkého množství dílů z uhlíkového kompozitu. Sice bez audiosystému, zato s plnou nádrží pak auto váží 904 kg.

O 50 mm snížený podvozek je postaven na nových pružicích jednotkách KW. Kola jsou vlastní návrh od firmy Pogera Racing a vepředu mají průměr 18 a vzadu 19 palců. Pokud by se majitel bál, že auto na nejbližším zpomalovacím prahu oškube, je přední část hydraulicky zvednutelná do bezpečné výšky.

Kůže v černé, oranžové a modré barvě... To je základ interiéru.

Auto má v interiéru luxusní kůži Nappa s oranžovými a modrými detaily (inspirováno u Lamborghini a Porsche), je tu možné instalovat audiosystém Alpine i s parkovací kamerou. Cena za úpravu je asi 1,3 milionu korun, samotná Alfa se však už nevyrábí.