Když přivezla značka Koenigsegg na autosalon model Jesko, už měla v ruce objednávky na 83 jeho kusů. Ano, milionáři a miliardáři si jej objednali, i když ho ještě neviděli. Na autosalonu v Ženevě pak zbývalo ještě 42 volných vozidel, která neměla majitele. Motorshow ještě ani neskončila a Koenigsegg už hlásil, že má vyprodáno.

Celých 125 kusů je na tuhle značku neobvyklá produkce. Navíc celá ta legrace s výrobou začne až v roce 2020, protože se musí připravit výrobní linka. Nezdá se vám to? Že by Koenigsegg měl výrobní linku? Vždyť všechny vozy téhle značky jsou piplány pěkně ručně kus po kuse. Jenže plán na výrobu 125 kusů potřebuje přehodnotit celou strukturu výroby. Každý týden by mělo být hotové jedno auto. Jesko tak půjde z výroby v dosud ohromujícím rytmu.

A proč jsou z auta zákazníci tak vedle? Ono jde o technickou propracovanost každého vozu Koenigsegg a jeho neskutečný výkon. Vždyť pod kapotou je vidlicový osmiválec o objemu pěti litrů, který při provozu na palivo E85 (85 % bioethanolu, 15 % benzínu) podává výkon 1139 kW (1600 koní) a točivý moment 1500 N.m.

Když E85 nebude k mání, lze natankovat i normální benzin, ovšem elektronika přiškrtí motor na 955 kW (1280 koní). Ve vývoji je ještě silnější varianta, která by měla posunout hranici maximální rychlosti na 300 mil/h, tedy 482 km/h.

Zákazníci, kteří si auto pořídili, museli zaplatit minimálně 68,5 milionů korun. To je základní cena, která samozřejmě vyroste, pokud má klient nějaká extra přání.