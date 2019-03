fra, Novinky

Pětistovka je dnes hodně populární auto. Vyrábí se od roku 2007 a dosud si našlo svého zákazníka přes dva miliony kusů. I dnes patří pětistovka spíš mezi prémiovější minivozy pro pohyb ve městě, a to má zůstat zachováno. Nová generace bude představena na autosalonu v Ženevě v roce 2020 a už nebude mít pod kapotou spalovací motor.

Elektrický Fiat 500 bude mířit opět do segmentu bohatších lidí, a to jak svým designem, tak i výbavou. „S novým elektrickým Fiatem 500 se vydáme do prémiového segmentu. Bude naprostou proměnou, zcela novým pojetím. Vlastně jakousi městskou variantou Tesly, s nádherným designem a italským stylem. Dolce vita ve formě elektromobilu,“ řekl Olivier Francois, šéf marketingu skupiny FCA.

Využije však společnou elektrickou platformu, kterou hodlá nasadit na víc vozidel. Jaká to bude? Pravděpodobně ta, kterou ukázal na konceptu Centoventi na letošním autosalonu v Ženevě. Jde o platformu, která má extrémně snížit náklady na pořízení i provoz. Je totiž neskutečně modulární. Půjde vlastně o takovou skládačku.

Základem jsou nápravy a elektromotor. Pod podlahou pak je umístěný bateriový pack, který má v základní hodnotě kapacitu na dojezd 100 km. To je pro lidi, kteří nepotřebují víc a jen by na dojíždění do práce zbytečně vydávali peníze. Ovšem kdykoli by si mohli přikoupit další akumulátorové moduly, které rozšíří dojezd na 200, 300, resp. 400 km.

Bude Centoventi novou pětistovkou? Prý ne. Prý to je ukázka nového Fiatu Panda. Ale kdo ví. Vždyť Fiat 500 má na délku 3546 mm, koncept Centoventi má 3680 mm.