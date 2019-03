mb, Novinky

Vzpomínáte si na koncept Hyundai Le Fil Rouge, který se odhalil vloni v Ženevě? Téměř přesně rok poté je tu sériové auto, jemuž byl onen působivý koncept inspirací - nová generace modelu Sonata.

Automobilka toho o novince zatím nesdělila příliš, pochlubila se ale, že bude čtyřdveřovým kupé a bude nižší, širší a delší než dosavadní model. Z fotografií ale vidíme, že na bezrámová dveřní okna dost odvahy v Koreji neměli.

Víko kufru Sonaty připomíná „kachní ocas” modelu i30 fastback.

Přesto je design zajímavý. Všimněte si světelného podpisu přídě - linky, vedoucí od světlometů k zrcátkům, zčásti svítí. Ale když jsou zhasnuté, vypadají podle tiskové zprávy prostě jako chromované pásky. Vzadu jsou lampy spojeny svítící linkou přes celou šířku vozu.

Palubní deska má zaujmout tvarem křídla, který byl inspirován letadly typu „stealth”, tedy radarem neodhalitelnými. I volant má vypadat jako řídící páka letadla. Pokud vás překvapují relativně malé displeje v interiéru, vězte, že to je záměr. Podle tiskové zprávy veliké displeje odvádějí pozornost od řízení.

Obří displeje tu nejsou záměrně.

Co můžeme čekat pod kapotou, zatím automobilka neoznámila; dost možná se tak stane na autosalonu v New Yorku v dubnu, kde si má Sonata odbýt výstavní premiéru. To také naznačuje, kde se bude prodávat - pro Českou republiku v plánu není. Je to trochu škoda, s tímhle designem by mohla být německým sedanům střední třídy důstojnou konkurencí.

Podle Jana Pohorského z českého zastoupení automobilky Hyundai však Sonata ukazuje blíže než koncept Le Fil Rouge, jaký designový jazyk můžeme i na evropských modelech v budoucnu očekávat.

Loňský koncept Hyundai Le Fil Rouge