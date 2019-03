mb, Novinky

Elektromobilů a plug-in hybridů je v nabídce BMW několik, zmiňme např. vloni testované BMW i3s. Divize M, která staví ostrá auta jako vrcholy jednotlivých řad, se však zatím elektřině v pohonu svých vozů vyhýbala. To se ale má změnit.

Uvedl to Robert Irlinger, šéf divize i u BMW, na ženevském autosalonu. „Vedeme jednání se všemi dalšími značkami BMW Group: Rolls-Roycem, Mini i s divizí M. A v jejich nabídce budou elektrifikované modely,” řekl britskému magazínu AutoExpress.

Elektromotory budou pomáhat výkonu, nikoliv spotřebě. Na ilustračním snímku současné BMW M4 CS.

Zrovna do divize M ale elektřina míří podle jeho slov ze zcela jiných důvodů, než je snaha o nižší normovanou spotřebu paliva. „Máte okamžitý točivý moment, díky němuž začnete zrychlovat ve chvíli, kdy o tom spalovací motor zatím jen přemýšlí,” řekl.

Co konkrétně u BMW M můžeme na poli elektrifikace čekat, je samozřejmě zatím otázkou. Konkurenční Audi však např. v modelu SQ7 TDI nabízí elektrický kompresor, s nímž se mu daří eliminovat tzv. turbolag - prodlevu na sešlápnutí plynu, než se roztočí turbodmychadlo poháněné výfukovými plyny. I to může být relativně nenásilná cesta, jak elektrifikaci zavést i do puristických modelů.