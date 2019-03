Zboží.cz

Na otázku, kdy vlastně přezout na letní pneu, odpovídá nejen platná legislativa, podle které končí povinnost mít na automobilu zimní pneumatiky poslední březový den (povinnost se týká úseků, kde zimní pneu nařizuje značka, a také pokud se auto pohybuje na komunikaci se souvislou vrstvou sněhu či ledu).

Rozhodující by měla být i teplota – podle odborníků totiž zimní pneumatiky ztrácejí na vozovce na účinnosti, a navíc se rychleji opotřebovávají, pokud teploměr ukazuje dlouhodobě více než 7 stupňů Celsia.

Investice i do bezpečí

A právě fakt, že letní pneumatiky vám zajistí v teplejších dnech ty nejlepší jízdní vlastnosti, je hlavní důvod, proč na jaře auto přezout. Letní pneu oproti těm zimním totiž mnohem lépe reagují na rozpálené vozovce či v případě, že vás na silnici zastihne přívalová letní bouřka a projíždíte vodou. Povětrnostním podmínkám jsou uzpůsobené nejen tvrdostí materiálu, ale také svým dezénem.

Podle vzorku, respektive jeho hloubky, ostatně nejlépe poznáte, že je na čase vyměnit staré pneumatiky za nový model. Podle platných předpisů musí minimální hloubka hlavních dezénových drážek dosahovat 1,6 milimetru. Jezdit na pneu s nižší hloubkou vzorku je navíc bezpečnostní hazard. Obecně se pak doporučuje nepoužívat pneumatiky déle než čtyři sezony. Nové letní osobní pneumatiky vybírejte samozřejmě podle technických parametrů svého vozu (šířka, výška apod.). V úvahu vezměte také terén, po kterém nejčastěji jezdíte (je rozdíl, když se pohybujete pouze po dálnicích, a když například projíždíte na chatu lesní cestou) a kolik kilometrů ročně najezdíte.

1. Barum Bravuris 2 185/55 R15 82 H, od 714 Kč

2. Pirelli P6 145/65 R15 72 H, od 370 Kč

3. Dayton D110 165/65 R14 79 T, od 415 Kč

4. Matador MP44 Elite 3 185/55 R15 82 H, od 414 Kč

5. Sailun Atrezzo Elite 185/60 R15 84 H, od 643 Kč

6. Michelin Energy XT1 155 / 70 R15 78 T, od 720 Kč

Na trhu samozřejmě najdete řadu typů a druhů pneumatik nejrůznějších značek. Ačkoli se dá říci, že sáhnout po některé z těch nejznámější je většinou sázkou na jistotu, neznamená to, že méně známé značky nejsou kvalitní. Pokud si nevíte rady, které zvolit, na internetu najdete řadu testů letních pneu 2019, jež vám poradí, které pneumatiky splní vaše požadavky nejen na jízdní vlastnosti, ale i na cenu, a přehledně ukáží ty nejlepší letní pneumatiky. Ačkoli by cena rozhodně neměla být jediným kritériem při výběru nového obutí, dnes v obchodech najdete i velmi kvalitní levné letní pneu.

Při nákupu pak vezměte v úvahu také údaje uvedené na energetickém štítku pneumatiky, který obsahuje tři důležité informace. Jsou jimi spotřeba paliva, délka brzdné dráhy a také hlučnost pneu. První dva jmenované údaje jsou hodnoceny na škále od A do G (přičemž je jasné, že A znamená nejlepší hodnocení, G nejhorší). Hlučnost je pak značena oblouky u „reproduktoru“ a konkrétním počtem decibelů.

Profesionálové versus amatéři

Jestliže máte nové obutí vybrané, je jasné, že je na čase řešit přezutí na letní pneumatiky. Většina řidičů, kteří mají jednu sadu disků, přenechává tuto práci odborníkům v pneuservisech (ostatně „svléknout“ pneumatiku z disku a vyměnit ji za novou v domácím prostředí není bez potřebného vybavení dílny prakticky možné). Někteří motoristé si při koupi automobilu pořizují rovnou i druhou sadu disků. Přezouvání ze zimních na letní pneumatiky (či opačně) mají pak jednodušší – pneu totiž z disku nesundávají, ale přehazují celá kola.

Ačkoli dvoje disky znamenají poměrně vysokou investici do začátku, ve výsledku mohou znamenat finanční úsporu právě za pravidelné služby pneuservisu. Prakticky vám stačí jen hever, klíč na kola, oceníte také ochranné rukavice. Než se pustíte do práce, pečlivě zkontrolujte, že jsou pneumatiky na kolech, jež se chystáte nasadit, skutečně v pořádku. Neměly by být mechanicky poškozené, zpuchřelé, sjeté nebo na některých místech vyboulené. Pak už se můžete pustit do práce.

1. Barum Bravuris 5HM 195/65 R15 91 T, od 848 Kč

2. Continental ContiPremiumContact 5 195/65 R15 91 H, od 1 171 Kč

3. Michelin Energy Saver Plus 195/65 R15 91 H, od 1 343 Kč

4. Bridgestone Turanza T005 185/65 R15 88 T, od 1 246 Kč

5. Dunlop SP Sport BluResponse 195/60 R15 88 H, od 1 396 Kč

6. Goodyear EfficientGrip Performance 185/55 R15 82 V, od 1 557 Kč

Auto zaparkujte na pevném, rovném povrchu, zařaďte jedničku a zatáhněte ruční brzdu. Opatrně povolte šrouby prvního z kol a auto zvedněte na hever. Kolo odšroubujte, sejměte (nezapomeňte ho označit) a vyměňte za nové. Nasaďte šrouby, zlehka křížem proti sobě utáhněte (až bude auto na zemi, dotáhnete je úplně) a postup opakujte u dalších kol. Máte-li doma kompresor, pneumatiky přifoukněte, pokud ne, čeká vás výlet na nejbližší bezinku.

Ať už auto přezouváte u profesionálů nebo svépomocí, neměli byste tento úkon odkládat. Pamatujte, že i vhodné letní pneumatiky zajišťují na silnici větší bezpečnost.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.