fra, Novinky

Audi se na svém stánku chlubí především ohromnou rodinou plug-in hybridních modelů. Je tu A6, A7 Sportback, A8 Long nebo Q5. Jasně tím chce dát najevo, že elektrifikace postupuje rychle. Ovšem jestli jste čekali, že bude nějaký čistě elektrický model, tak to si ještě musíte počkat. Automobilka na nich pracuje. Ale časování nasazení modelů je dané, a nezáleží jen na Audi, ale na celém koncernu, protože modely budou sdílet společnou platformu MEB. I tohle Q4 na ní stojí.

Auto o rozměrech 4,6 x 1,9 x 1,6 m s rozvorem náprav 2,77 metru využívá podlahovou skupinu, která je přímo určena pro elektromobily. Je univerzální a jen s malými obměnami se bude využívat jak v malých, tak i velkých elektromobilech celého koncernu.

Vůz má vzadu elektromotor o výkonu 150 kW (204 koní), vepředu 75 kW (102 koní). Celkový výkon soustavy pak dá samozřejmých 225 kW (306 koní). Mezi nápravami pak je sada akumulátorů s kapacitou 82 kWh, které jsou schopné dodávat na jedno nabití energii motorům do vzdálenosti až 450 km. Na 80 % kapacity je lze na rychlonabíječce nabít za 30 minut.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron

Právě vhodné umístění akumulátorů do podlahy i rozmístění elektromotorů vytváří ideální rozložení hmotnosti 50:50 na každou nápravu a nízké těžiště.

Design karoserie je takové typické Audi, ovšem v moderním stylu. Tenká světla z LED diod nebo zakulacená velká maska chladiče vypadají hodně zajímavě. Snad se zrovna tohle dostane do výroby. Interiér je sice dost futuristický, ale jen na první pohled. Ten druhý odhalí, že vlastně jde jen o zajímavé křivky jak ze sci-fi filmu, ale jinak jde o vcelku standardní moderní přístrojovku s digitálními displeji. Klidně by takhle mohlo auto jít do výroby a nikdo by se nad tím nepozastavil.

Novinka se v sériové podobě dostane do výroby už na konci roku 2020. Ovšem nebude to všechno. Do dalších pěti let bude mít Audi 12 plně elektrických modelů.