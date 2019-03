fra, Novinky

Bugatti nikdy nebylo levné. Naopak. Vždy se chlubilo cenovkou, která překonávala všechny konkurenty. Nejdražší sériové auto světa, to byla tradiční chlouba značky. Tohle si jen tak někdo dovolit nemůže. A teď tu máme nový vrchol. Nové Bugatti La Voiture Noir představené na stánku v Ženevě bylo prodáno za 16,5 milionů eur (422 milionů korun).

A co nabízí tomu jedinému zákazníku, který si vůz koupil? Tenhle unikát má pod kapotou standardní motor, tedy W16 8,0 l s čtveřicí turbodmychadel. Výkon 1500 koní i točivý moment 1600 N.m jsou neskutečné hodnoty. Jenže to má jak levnější Chiron, Chiron Sport i Divo. Tak proč je tohle tak drahý vůz?

Bugatti La Voiture Noire je založeno na modelu Chiron.

Bugatti La Voiture Noire zaujme zadním velkým nápisem.

Je to originál. Jediný na světě. Celý byl postaven ručně. Karoserie z uhlíkových vláken byla speciálně vytvářena tak, aby měla co nejtemnější a nejhlubší černou barvu. Auto je specifické i co do designu. Se standardními Bugatti souhlasí jen tvar přední masky a výdechy z motoru na kapotě. Jinak je tahle oslava krásy Bugatti 57 SC Atlantic novinkou. Třeba přední LED světla jsou posunuta na vrchol vystouplých blatníků. Vzadu zase svítí světelný červený pás a nápis Bugatti, to kdyby někdo náhodou nevěděl, s čím má tu čest. Famózní je řada šesti výfuků, která vykukuje nad difuzorem.

Víc vám k autu asi neřekneme. Firma nesdělila jeho jízdní parametry ani jméno majitele. Ovšem potichu se mluví o Dr. Ferdinandu Piëchovi, vnukovi Ferdinanda Porsche, a bývalém předsedovi skupiny Volkswagen.