Nedávno jsme vám ukazovali poslední jízdu vozu Plus 8, tedy poslední vyrobený Morgan s osmiválcem. Emisní limity dostihly i tuhle značku, a tak se snížil i počet válců, jejich objem. Změna ale nečekala jen samotný motor. Plus Six je kompletně nový vůz, který má i zcela nový základ.

Karoserie je hliníková, stejně jako většina neviditelných konstrukčních dílů pod ní. Ovšem nejen to. Morgan dodnes používal i některé díly ze dřeva, tedy materiálu, který je lehký, pružný a pevný. Má leckdy lepší vlastnosti než ocel. A tak je použit i v novém voze. Auto přitom má hmotnost nižší, než je tomu u předchůdce – zhublo o sto kilogramů. I s motorem pak auto váží pouhých 1075 kg.

Morgan není velkovýrobce. Vše je děláno ručně a každé auto má na štítku podepsaného hlavního technika.

V nabídce je i hardtop.

Nový agregát pochází zase od BMW. Jde o řadový šestiválec o objemu tři litry s přeplňováním, jehož kódové označení je B58. Najít ho můžeme i třeba v nové Toyotě Supra. Nabízí výkon 250 kW (335 koní) a točivý moment 500 N.m. Spojen je s automatickou osmistupňovou převodovkou ZF. I ta pochází od BMW a je to hodně znát. I řadicí páka na centrální konzoli je totiž typicky „bavorácká“.

Morgan je klasik i v tom, že auto má sice různé jízdní módy, jako je Sport nebo Sport Plus, ale jde jen o nastavení charakteristik motoru. Pružení i řízení zůstává stále stejné.

Řadicí páka ukazuje, odkud pochází převodovka.

Je to opět dvoumístný roadster.

Nádherné auto s tradičními blatníky je roadster, který může mít jak plátěnou střechu, tak i odnímací hardtop. Na stovku zrychlí za 4,2 sekundy a maximální rychlost je 267 km/h.

Morgan plánuje výrobu 300 kusů vozu s cenou začínající na 77 905 librách, což je při současném kurzu asi 2,3 milionů korun.

I když vypadá podobně jako Plus 8, je to úplně nové auto.