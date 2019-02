fra, Novinky

Jednička je u Polestaru obsazena krásným kupé, které bylo vyprodáno během chvíle. A to i přesto, že tohle plug-in hybridní vozítko nestálo malé peníze. Stojí přes 3,5 milionu korun.

A teď je tu druhý model, tedy č. 2. Jak bylo už několikrát v minulosti předesláno, Polestar 2 je elektromobil. Odhodil tak spalovací motor a místo něho nasadil do své liftbackové karoserie akumulátorový set o kapacitě 78 kWh. Ty dodávají energii dvojici elektromotorů, když každý z nich obhospodařuje jednu nápravu. Celkový výkon je 300 kW (408 k), s čímž dokáže auto akcelerovat na stovku za méně než pět sekund. Samozřejmě že důležitější je v případě elektromobilu jeho dojezd. Ten je 500 km dle měření WLTP.

Design vozu navazuje na jedničku (kupé).

Je to liftback, takže určitě mnozí z vás řeknou, že je to konkurent Škody Octavia. Jenže trochu dražší a elektrický.

Jak jsme již napsali, jde o čtyřdveřový liftback, který by měl být partnerem (nikoliv konkurentem) Volvu S60. Ovšem zatopit by měl vozidlům, jako je Tesla Model 3 apod. Vůz nabídne i zajímavou techniku v interiéru. Jeho multimediální systém má v centru přístrojové desky velký jedenáctipalcový displej. Ten celý běží na systému Android, takže bude jednoduché ho spárovat s mobilem nebo si do něj nainstalovat jiný software, jako je třeba navigace Waze. Všechny aplikace Google ale půjdou ovládat přímo přes přímé připojení k internetu.

Ten centrální displej jede na Androidu.

Cena vozu, který se bude vyrábět v Číně, bude tentokrát o něco nižší. Bude se pohybovat někde kolem 1,5 milionu korun a prý se dočkáme i levnější verze za přibližně milion korun. První vozy budou dodány příští rok.