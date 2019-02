Milan Lažanský, Právo

Některé pohnutky vaší mysli prostě nevysvětlíte. Nejsem žádným velkým fandou hybridních aut a Lexus CT býval po celý svůj výrobní cyklus spíše nenápadnou myškou. Přesto jsem se za ním vždy ohlédl a jako celý koncept se mi vždy zamlouval. Vždyť stlačit všechny hodnoty a styl Lexusu do kompaktního hatchbacku, který je prostě ve všem jiný - takové auto by tak snadno zapadnout nemělo.

Proto si myslím, že auto představené už v roce 2011 stojí za připomenutí i nyní, kdy se chystá český trh opustit. Díky tomu totiž například skladové vozy v plné výbavě pořídíte kolem sedmi set tisíc, kde dříve ani nezačínala základní verze.

Končí bez nástupce, respektive nahradí jej SUV UX, jak to již v dnešní době bývá. Ačkoli je tohle auto určeno pro velice úzkou skupinu zákazníků, některým bude vyhovovat natolik, že pro ně lepší varianta neexistuje. Vysvětlím.

Vyladěný nákupní košík

CT je postaveno na základech předchozí Toyoty Prius, což přináší několik specifik. Například fakt, že má poměrně malá kola. Jak se říká, kola dělají auto a testovaný vůz na šestnáctipalcových discích nepůsobí úplně vyváženě. Problém není jen v konkrétních discích, ale obecně v průměru kol i s pneumatikou. Je to trošku takový nákupní košík.

Nabízejí se i o palec větší disky kol, zde je situace lepší a vnímat tak lépe můžete fakt, že tohle je moc pěkný hatchback. Vážně, poslední modernizace přinesla velkou masku s krásným dekorem uvnitř, nebo třeba moderní grafiku zadních svítilen. CT prokouklo a mně se moc líbí, i po těch letech působí moderně, jak jen to značka Lexus se svým designovým jazykem umí.

Lexus CT200h dostal po faceliftu zajímavější přední masku.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Roky poznáte uvnitř, ovšem ani tady není situace tak špatná. Odpustil bych si „babičkovský” semišový dekor ve světlé barvě, ale z hlediska posezu za volantem či kvality materiálů je všechno v pořádku. Najdete tady archaické detaily jako některá tlačítka ze starých toyot, parkovací brzdu na levou nohu nebo třeba kolíčkové ovladače vyhřívání sedadel.

Na funkci to ale nemá vliv a vy spíše oceníte fakt, že se rychle zorientujete a v precizně zpracovaném interiéru se třeba nebudete rozčilovat nad infotainmentem, jako v nejnovějších modelech s velkým L ve znaku. Tohle základní řešení totiž sice nemá navigaci, ale nemá ani otravnou dotykovou plošku a ovládání je relativně rychlé a hlavně logické.

Interiér je i na dnešní poměry kvalitně sestaven, ovšem detaily už působí archaicky.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Grafika a rozlišení obrazovky už sice do dnešních dnů nepatří, ale podvědomě vnímáte, že řídíte zkrátka lepší produkt než končící příbuzný Auris, to však souvisí i s fakty popsanými v další části.

Překvapivě povedený podvozek

Lexus údajně po celou dobu prodeje tohoto modelu přemýšlel, jestli do CT neimplementovat silnější pohonný systém, než je tento základní. Ovšem i přes registrace číslovek 300 a 400 k takovému kroku nikdy nedošlo. A tak i poslední kusy koupíte s hybridním ústrojím z předchozí Toyoty Prius nebo Aurisu Hybrid.

Jedná se o spolupráci atmosféricky plněné osmnáctistovky, která pracuje v úspornějším, ale méně výkonném Atkinsově cyklu, s bezestupňovou převodovkou e-CVT, která integruje elektromotor.

Toyota, jejíž je Lexus luxusní odnoží, je na tento systém pyšná a dá se považovat za průkopníka. S novými systémy se však snaží potlačit nevýhody tohoto staršího řešení. Pokud nejdříve zmíním výhody, faktem je, že se jedná o jednoduchý systém, který nemá řadu běžných a servisně náročných komponent včetně spojky, startéru, turbodmychadla, alternátoru a dalšího.

Ve městě CT funguje. Vůz dokáže jezdit na elektřinu, je tedy full hybridem. Připojování spalovacího motoru je tak plynulé, že vás nebude štvát. Elektromotor je ale slabý, a tak pomoc osmnáctistovky potřebujete vždy, když se zrovna nerozjíždíte z kopce nebo pokud nechcete zdržovat.

Hybridní ústrojí dává Lexus tradičně na odiv nápisem na boku.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Oddálit spuštění motoru a přimět elektrickou část ústrojí k větší akci lze stisknutím tlačítka EV Mode, ovšem pomůžete si jen mírně a stejně si vystačíte jen na nějaké tři kilometry jízdy a vždy do rychlosti 50 km/h. Mimo striktně elektrický režim se umí CT postrkovat na elektřinu do sedmdesáti. A to je nejefektivnější mód - zrychlit klidně na benzín, ale o to déle udržovat ustálenou rychlost na elektřinu. Pohonnému ústrojí je prostě jen třeba se přizpůsobit, poté můžete ve městě jezdit klidně až za tři litry. V mixu okresek, dálnic a centra Prahy pracujete s pěti a půl až šesti.

Pokud však vyjedete mimo město a budete spěchat, CT začnete brzy proklínat. Na sešlápnutí plynu reaguje vytočením motoru do vysokých otáček, ve kterých vzhledem ke konstrukci převodovky zůstává. Dynamicky je vůz podprůměrný, a já měl do kopců co dělat, abych při předjíždění kamionů nepřekážel hatchbackům segmentu B. Jistě, pokud na to nešlapete, Lexus zůstává velice tichý a úsporný, ovšem provoz evropského uspěchaného řidiče mu nesvědčí.

Přilnavost obou náprav je na velmi dobré úrovni.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Přitom podvozek by na to překvapivě měl. Tlumiče jsou akorát tuhé, aby celé zavěšení velice pěkně kopírovalo vozovku. Nečekejte ani přílišné náklony karoserie, uskakování ani plavání. I komfort je třeba i na příčných spárách velmi dobrý, stejně jako celkové odhlučnění. Spolu s relativně přesným a plynulým řízením vás bude rychlejší tempo i bavit. Nebo by bavilo s jiným pohonným ústrojím. Tohle oceníte spíš při plynulé jízdě po městě, kdy si hrajete s tím, abyste nešlápli na pedál příliš a neprobudili tak spalovací jednotku. Inu, jiný druh zábavy.

Závěr

Ne že by snad po týdnu stráveném s odcházejícím vozem v kontextu dnešní doby zmírnilo mou zvídavost a pozitivní vnímání Lexusu CT. To určitě ne. Stále se mi líbí, extrémně dobře odolává zubu času, je navíc takovým příjemným autem pro život ve městě, přičemž v Praze jej budete velebit díky možnosti parkování na modrých zónách téměř zdarma.

Má navíc velmi schopný a dobře odladěný podvozek, což je věc, která mě překvapila ze všeho nejvíc. Ovšem důležité je zmínit fakt, že tohle auto je pro klidné povahy a rozhodně nebude vyhovovat každému. Jeho pohonnému ústrojí je nutné přizpůsobit se, a pokud cestujete dálky, bude vás štvát. I vás, kliďasy. Ovšem hybridní kompakt s cenou pod milion, který je na pohled luxusní a na okus kvalitně postavený? To už dnes nenajdete. A pro spoustu lidí by tohle mohl být pro následující měsíce, než zmizí z nabídky, překvapivý žolík.