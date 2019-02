Počasí za oknem sice připomíná jaro, ale nejen na horách je stále sníh a podle předpovědi se i v tomto týdnu budou dostávat teploty pod bod mrazu. Je tedy třeba myslet na to, že silnice můžou pořád být zrádné, zejména zrána. Video, zveřejněné v pátek 15. února, opět ukazuje, jak to může dopadnout, když řidiči nedbají na podmínky na silnici.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG