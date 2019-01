Nová éra? Čínská realitní společnost koupila zbytky po automobilce Saab

Jakýsi pohrobek po slavné švédské automobilce Saab, společnost NEVS, nyní patří do portfolia třetí největší čínské realitní společnosti. A automobilka to není jediná, loni ta samá společnost vstoupila do kalifornského Faraday Future.