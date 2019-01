Některé klukoviny se mohou opravdu nepěkně vymstít a tohle je jedna z nich, byť v tomto případě se naštěstí jedná jen o vysoký účet. Ovšem vysoký je pořádně Â téměř 800 tisíc dolarů, tedy asi 17,9 milionu korun.

Takovou škodu měli podle webu Houston Chronicle způsobit čtyři mladiství poté, co se prý vloupali do dealerství ojetých aut CarMax na severním předměstí texaského Houstonu.

A Jaguar, Porsche, Corvette, Challenger... No vehicles were off limits when a group of juveniles broke in Carmax and turned the lot of cars into their playground. 4 break into Carmax, crash 20 cars, cause nearly $1 million in damage https://t.co/reDW65dLde #kprc2 #HouNews pic.twitter.com/e5ek3Taiht