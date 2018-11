mb, Novinky

Revoluční „vznětový benzin" dostal u Mazdy název SkyActiv-X a je to motor, který dokáže fungovat jako zážehový (tj. jako klasický benzin se zapalovací svíčkou) i jako vznětový (tj. jako klasický diesel, ve kterém se směs vznítí sama). Má to znamenat ohromně vysokou efektivitu a nízké emise škodlivin, protože se pořád spaluje jen benzin, nikoli nafta.

SkyActiv-X je světově první vznětový benzinový motor, byť zapalovací svíčku pro určité řízení spalování má. Proto je označen SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition, česky „svíčkou řízené kompresní zapalování”.

Motor SkyActiv-X je zážehový i vznětový zároveň.

Bohužel losangeleské představení nové generace Mazdy 3, která bude prvním modelem značky s tímto motorem, nepřineslo žádná bližší technická data. Víme jen, že to bude řadový čtyřválec a že ho nové auto dostane spolu s mikrohybridním systémem.

Zůstanou atmosférické benziny i dieselový motor



Co jsme se po stránce motorů dozvěděli, je, že v závislosti na jednotlivých trzích bude nová trojka mít benzinové motory SkyActiv-G o objemu 1,5, 2,0 a 2,5 litru a dieselovou osmnáctistovku SkyActiv-D. Zákazníci budou mít na výběr mezi šestistupňovým manuálem a automatem.

Novinka dostane i pohon všech kol.

Vůz dostane i pohon všech kol, ovšem jak bude technicky řešen, zatím nebylo odhaleno. Stejně tak, zda půjde kombinovat s libovolným motorem či převodovkou. Červený předprodukční hatchback, který se ukázal na autosalonu, však má pohon všech kol a manuální převodovku, takže je možné, že budete-li chtít čtyřkolku, nebude automatická převodovka jedinou volbou.

Oproti dosavadní generaci byl pochopitelně upraven i podvozek. Vpředu zůstalo zavěšení McPherson a vzadu torzní příčka, ale obojí bylo přepracováno. Cílem bylo, aby vůz „působil přirozeně a intuitivně, jako nástroj, který používáte léta”. Současná trojka má podvozek velmi hravý, a pokud má ta nová být lepší, velmi se těšíme.

Bude nová trojka v zatáčkách zábavnější než ta dosavadní?

Stran technologií na palubě očekávejte všechno možné, co je dnes běžné i u konkurentů – hlídání mrtvých úhlů, hlídání jízdy v pruzích nebo sledování příčného provozu vpředu i vzadu. Za zmínku stojí zejména systém CTS, Cruising & Traffic Support, který má zvládnout zcela samočinně popojíždět v dopravních zácpách – s automatickou převodovkou, pochopitelně.

Vzhledově evoluční

Vnější schránku nové trojky asi nemá smysl příliš komentovat, nejlépe ji ukážou obrázky. Všimněte si ale mohutného C-sloupku u hatchbacku, kde se designéři velkou masu plechu ani nesnažili skrýt, na rozdíl od dosavadní generace. Sedan tak působí elegantněji.

Sedan nemá tak masivní C-sloupek a je elegantnější.

Uvnitř byl opticky upozaděn centrální displej infotainmentu; ovládání systému zůstává na otočném ovladači s pár tlačítky za řadicí pákou, ovšem bylo lehce přepracováno. Nový by měl být také infotainment, můžeme-li soudit z jedné fotky, na níž je displej zapnutý.

Všimněte si, že displej ukazuje odlišný infotainmentový systém od toho zastaralého, který Mazda používá u současných aut.

Nová trojka má vstoupit do prodeje zkraje roku 2019 nejprve ve Spojených státech; tam by měla pod kapotou mít zmíněný benzinový dvouapůllitr. Později se dostane na další trhy včetně Evropy, kde v nabídce očekáváme benzinovou patnáctistovku a dvoulitr a také dieselovou jedna-osmu. Ceník zatím není znám stejně jako datum, kdy do nabídky vstoupí revoluční motor SkyActiv-X.