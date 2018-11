Co je to „lowrider”?

Lowrider je, stručně řečeno, auto, které má karoserii položenou co nejníže nad asfaltem, jak to jen jde. Tato kultura vznikla na přelomu 40. a 50. let v mexické komunitě v Los Angeles, kde si mladí snižovali auta a pak s nimi jezdili velmi pomalu po ulicích.

V roce 1958 byla takováto auta omezena zákonem, ovšem o rok později vynalezl Ron Aguirre způsob, jak nařízení obejít - do vozu nainstaloval systém hydraulického odpružení, který dokázal snadno a rychle měnit světlou výšku vozu.

Největšího rozmachu se tato kultura dočkala v 60. a 70. letech 20. století, a pak také později v letech devadesátých v souvislosti s hip hopovou scénou západního pobřeží USA. A právě tehdy byla velmi populární auta, která díky svým hydraulickým podvozkům dokážou doslova skákat na místě.