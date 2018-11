mb, Novinky

Bílý vůz na fotkách, o deset let starší než letos oslavované stoleté výročí vzniku Československa, dva roky zaměstnával restaurátory Škody. Ti podle dochované originální výkresové dokumentace provedli renovaci vozu do provozuschopného stavu.

Vůz je dokonce poháněn původním motorem, který měl, když v roce 1908 opouštěl brány mladoboleslavské fabriky.

Laurin & Klement BSC

„Po kompletní opravě podvozku, motoru, převodovky i dalších skupin a po sjednocení elektroinstalace byl vůz osazen karoserií, která tvarově odpovídá dokumentaci. Dvouválec o objemu 1399 ccm nyní opět spolehlivě ožívá již po několika málo otočeních startovací klikou,” komentuje vůz Andrea Frydlová, vedoucí muzea Škody v Mladé Boleslavi, s tím, že vůz patří k nejcennějším exponátům.

Vůz za svůj život mnohokrát změnil majitele a postupně prošel řadou modifikací, např. na závodní speciál do filmu Alfréda Radoka „Dědeček automobil”, který byl do kin uveden v březnu 1957.

Laurin & Klement BSC

Úprav bylo později ještě více, ovšem všechny mechanické části zůstaly zachovány. A na tomto základě, který do majetku muzea Škody vstoupil v roce 2016, bylo rozhodnuto o tom, že renovace proběhne do stavu co nejbližšího originálu z roku 1908.

BSC - nejcennější verze tehdejších laurinek

Modelová řada BS patřila k prvním voiturettám (malým automobilům), které mladoboleslavská továrna začala vyrábět v roce 1905. Od řad A, B a B2 se lišila zejména tím, že nebyla poháněna vidlicovým, nýbrž řadovým dvouválcem o objemu 1399 ccm.

Sportovní verze, označené BSC, měly zvýšený výkon - 12 koní oproti deseti, kterými disponovaly BS.

Zmíněných dvanáct kusů bylo vyrobeno mezi červnem a říjnem 1908 a cena vozu se standardní otevřenou dvousedadlovou karoserií byla 5500 rakousko-uherských korun.