mb, Novinky

Nic z toho, co by Australané v původní reklamě viděli, by neměli dělat v reálném světě, protože to může být nebezpečné pro ně i pro auto. A přestože reklamy s reálným světem nemívají mnoho společného, a také na obrazovce bylo upozornění, že natáčení probíhalo v bezpečných podmínkách, organizace Ad Standards, australská verze naší Rady pro reklamu, její vysílání zakázala.

Volkswagen tedy ve spolupráci s reklamní agenturou DDB připravil jinou, mírnější verzi reklamy a právě tu ukazuje toto video. Scénář byl zhruba stejný, jen byly kontroverzní scény nahrazeny „režisérem”, který je buď naznačoval pomocí modelu amaroku, anebo kresbami na papíře.

Cíl parodovat reklamní pravidla je zcela jasný, všimněte si i sloganu „too powerful for TV”, tedy „příliš silný pro televizi”. Volkswagen dodal, že reklama nemá být realistická a ona scéna s předjížděním není ukázána. Je vidět jen „pomocí animovaných kreseb; živé záběry jsou v menšině a neukazují nic, co by bylo nebezpečné nebo v rozporu s pravidly silničního provozu”.

Přesto byla i tato, upravená a i docela vtipná reklama pro použití v televizi zakázána. „Přestože měla reklama fantazijní prvky, vyobrazení vozidla zahajujícího předjíždění kamionů bylo realistickou situací, která by znamenala nebezpečnou a bezohlednou jízdu,” zněla reakce z Ad Standards.

Jeden vtípek stačí, myslí si VW



Další pokus o žert už australská divize Volkswagenu nevymýšlí: „Litujeme, pokud se kdokoliv z veřejnosti cítil obsahem této reklamy dotčen.” Ještě dále vykleštěná verze reklamy se měla začít vysílat včera, 5. listopadu.

Reklamní agentura DDB si však do jisté míry stojí za svým: „Přes ohromné snahy vyhovět pravidlům reklamy to vypadá, že amarok je stále 'příliš silný pro televizi',” uvedla v prohlášení.