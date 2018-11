plk, Právo

„To je druhá třešnička, vedle modelu i30 N, naší výroby. Jsou to auta, která v objemu naší výroby nepředstavují velký podíl,“ řekl na adresu modelu i30 Fastback N mluvčí HMMC Petr Vaněk. Dodal, že třeba model i30 N, který automobilka vyrábí zhruba rok, představuje asi půl procenta z výroby.

„Vyrobili jsme jich osm tisíc kusů za zhruba rok, přičemž v prvním pololetí jsme vyráběli 500 aut měsíčně a od července asi tisíc. A poptávka je ještě mnohem vyšší. Nicméně nikdy to nebude masivní model, na kterém by stála a padala naše výroba. Je to náš přístup k řidičům, kteří nechtějí jezdit za 30 gramů CO2 na 100 kilometrů, ale pro řidiče, kteří si chtějí užít jízdu, chtějí zažít, co to je mít auto s pořádným motorem,“ poukázal mluvčí s tím, že výrobní plán modelu i30 Fastback N je asi tisíc kusů měsíčně.

Hyundai i30 Fastback N v Nošovicích

FOTO: Pavel Karban, Právo

Podle Vaňka nemá ještě HMMC plán výroby pro příští rok. Současně ale ujistil, že firma bez problémů splní plán pro letošní rok, který hovoří o výrobě 340 tisíc automobilů, což je o 10 tisíc méně, než bylo v roce 2017.

Příští rok by pak v nošovické automobilce neměli začít s výrobou žádného nového modelu. „Rok 2019 bude rokem přípravy na gigantický skok v roce 2020,“ naznačil Vaněk. Zda v roce 2020 zahájí HMMC výrobu modelu s klasickým pohonem nebo se bude jednat o elektromobil či nějakou verzi hybridu, neřekl.

Hyundai i30 Fastback N v Nošovicích

FOTO: Pavel Karban, Právo

HMMC vyrobil za 10 let přesně 2,835 milionu automobilů, které byly exportovány do 66 zemí světa. V závodě aktuálně pracuje 3190 lidí, dalších 8700 pracovních míst vytvořili dodavatelé automobilky.