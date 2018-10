mb, Novinky

Brouků se během 65 let produkce vyrobilo téměř 22 miliónů kusů a za 100 tisíc korun se dá koupit pojízdný vůz, se kterým budete sklízet zdvižené palce kombajnem. Jenže tenhle, který je na prodej v oregonském Portlandu, je mezi oněmi milióny jednorožcem.

Rudy Zvarich si ho koupil v roce 1964 jako druhé, „náhradní” auto ke svému prvnímu Brouku z roku 1957. Z dealerství s ním dojel do garáže kamaráda pod rouškou noci, bez registrace, bez pojištění.

O dva roky později ho přestěhoval do vlastní, čerstvě postavené garáže. Zaparkoval ho do rohu a překryl plachtou s tím, že ho vytáhne, až bude třeba. To se ale nikdy nestalo. Vůz stál bez hnutí a Zvaricha, který zemřel v roce 2014, přežil.

VW Typ 1 Rudyho Zvaricha na prodej

Až pak byl jeho dědici vytažen a uveden do provozuschopného stavu, ovšem údajně s co největší pečlivostí směrem k tomu, aby byla zachována jeho originalita. Vůz prý má původní pneumatiky i původní visačku z dealerství z roku 1964.

Stěrače a poklice jsou v původních krabicích, nikdy nebyly namontovány. A karoserie je prý trochu zaprášená, protože auto nikdy nebylo umýváno. Ovšem, nakolik je tohle tvrzení pravdivé, si nejsme jisti - všimněte si zrcadlového lesku laku na úvodní fotografii.

VW Typ 1 Rudyho Zvaricha na prodej

Kolik má tenhle „stroj času” najeto? Na tachometru vidíme 22 mil (35,4 km), ale podle inzerátu je proběh 23 mil (37 km) - když bylo auto taženo ven z garáže, naskočila na poslední místo trojka.

Nakolik bude potřebovat další péči, těžko odhadovat - byl-li uveden do provozuschopného stavu, mělo by být možné s ním jezdit, ale spolehlivost více než půl století starých pneumatik je otázkou. Také je třeba zvážit, zda zrovna tohle auto nebude lepší považovat za sběratelský artefakt spíš než za dopravní prostředek.