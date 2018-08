maž, Novinky

To zrychlení je opojné. Když na bezmála dvoukilometrové dráze hoškovického letiště dávám plný plyn, M5 vystřelí jak z praku. A motor se žene vpřed jako šílený, zrychlení na „stovku“ se odehraje za 3,4 sekundy (0-200 km/h za 11,1 sekundy) a nejvyšší rychlost je omezena při 250, za příplatek 66 tisíc korun (v ceně je i kurz řízení od BMW - chválíme) je hranice posunuta na 305 km/h. Šest stovek koní je zkrátka strašně moc a projevuje se to i v praxi.

O 33 sekund později už rychloměr ukazuje hodnotu začínající trojkou a nám nezbývá než brzdit, dráha za pár desítek metrů končí. Kalup to byl neskutečný, takže si to ještě dvakrát opakujeme – auto s vizáží normálního sedanu, které by před deseti lety ujelo téměř čemukoliv placatému a ani dnes není mnoho rychlejších automobilů, to je velký zážitek.

Osmiválec, dvě turba



O pohon nové generace BMW M5 se stará vidlicový osmiválec o zdvihovém objemu 4,4 litru, přeplňovaný dvojicí dvoukomorových turbodmychadel. Výkon činí rovných 600 koní (441 kW) a 750 N.m při dostupných 1800–5600 otáčkách.

O řazení se stará výhradně osmistupňová převodovka Steptronic od dvorního dodavatele BMW, věhlasného ZF řadí maximálně plynule, rychle a inteligentně. Při tachometrových 300 km/h točí motor na „sedmičku” rovných šest tisíc otáček. Z opačného gardu: dálniční stotřicítka znamená na „osmičku” dva tisíce otáček.

Při plném tempu počítejte se spotřebou přes 30 litrů (více palubní počítač raději neukáže) vysokooktanového benzínu, normální jízda pak znamená apetit mezi 10 až 12 litry na sto ujetých kilometrů.

