Právě to vidíme na nejčerstvější ilustraci tohoto maďarského designéra, jehož výtvory vždy krátce po zveřejnění obletí celý svět. Čelní maska má mřížku ve tvaru voštiny namísto chromovaných vertikálních linek a blatníky se zbavily matného černého oplastování, mimo jiné.

Samozřejmě že skutečné RS Q3 bude vypadat trochu jinak, ale kdybychom nevěděli, že se jedná o ilustraci známého autora, obrázek nahoře by klidně prošel jako první uniklá fotka skutečného vozu. Tak to ale opravdu není, skutečná Q3 se odhalila zatím jen v civilní verzi. [celá zpráva]

Audi Q3 (2018)

FOTO: Audi

RS je jistotou, verzi à la Fabia Junior ale nečekejte



U druhé ilustrace už by to tak snadné nebylo. Ukazuje totiž, jak by vypadala nová Q3 ve výbavě typu „holobyt” - v naprostém základu, podobném někdejší Škodě Fabia Junior.

Ilustrace Audi Q3 „Junior” dle X-Tomiho

FOTO: X-Tomi

Plechová kola na Q3 možná budou dostupná jako naprostý základ, byť s poklicemi. Halogenové světlomety se v nabídce také dají čekat. Matně černé nárazníky, kliky a kryty zpětných zrcátek však rozhodně nikoliv. Je to spíše zábavné, s realitou toho samozřejmě mnoho společného nemá...