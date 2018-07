mb, Novinky

Jistě jste si toho někdy na křižovatkách všimli - auta odbočující doleva si cestu „zkracují” místy, kde by mohlo stát vozidlo čekající na průjezd. Když nikde nikdo není, je to v pořádku, ale pokud přehlédnete třeba motorkáře nebo cyklistu, je to problém.

Právě to se stalo v minulém týdnu ve Spojených státech - postarší řidič žlutého Chrysleru PT Cruiser odbočoval z hlavní silnice doleva do vedlejší, ale v té už čekal na průjezd křižovatkou motocyklista. Chrysler ho srazil.

Motorkář nebyl v protisměrném pruhu, podle vlastních slov stál celý na své straně středové čáry. Musel ale popojet do křižovatky tak, aby měl dostatečný výhled. Právě proto se dostal do jízdní dráhy odbočujícího auta.

„Viděl jsem, že zajíždí příliš doleva, ale měl jsem za to, že to bude jeden z těch, kteří ostatní míjejí zbytečně těsně jen ze sportu,” píše motorkář. „Když mě srazil, nezpomalil, vůbec neplánoval zastavit. Později mně i policii řekl, že vůbec nevěděl, že mě srazil,” dodává.

Když se prý za autem rozběhl, nechtěl mu rozbít sklo, jen chtěl upoutat jeho pozornost. Závěr pojišťovny řidiče i motorkáře, a také policie, zněl, že řidič auta je jednoznačným viníkem.

Za A-sloupek se schová i víc než motorka



Nutno podotknout, že motorkář byl velmi pravděpodobně ve slepém úhlu, který v každém autě tvoří A-sloupek - ten mezi čelním sklem a předními dveřmi. A zrovna u Chrysleru PT Cruiser patří A-sloupky k těm tlustším, jak je vidět na úvodní fotce.

Řidiče to však v žádném případě neomlouvá, měl se řádně podívat, jestli je jeho jízdní dráha volná. Ve videu vidíme, že motorkáře mohl vidět nejméně čtyři vteřiny, což je na spatření překážky a upravení jízdní dráhy dost dlouhá doba.