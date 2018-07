mb, Novinky

Co mají společného Jaguar XJ220, Bugatti EB110 nebo McLaren F1? Kromě toho, že to všechno aspoň chvíli byla nejrychlejší produkční auta na světě, se představila v první půlce 90. let.

Právě tehdy vznikal i Festival rychlosti v Goodwoodu, který letos slaví čtvrtstoletí existence. U této příležitosti věnovali organizátoři kus výstavní plochy právě tématu špičkových supersportů z tehdejších let.

Nejrychlejší na světě



Bugatti EB110 je auto, které v roce 1991 překonalo Porsche 959 i Ferrari F40 a s rychlostí 343 km/h se stalo nejrychlejším silničním autem světa. Potřebovalo k tomu 3,5litrový dvanáctiválec o výkonu 560 koní. Veyron tedy s tímhle titulem nebyl u značky Bugatti první.

Bugatti EB110 SS na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

U EB110 navíc značka k rekordu nepoužila hluboké kapsy Volkswagenu. Vlastnil ji v té době italský podnikatel Romano Artioli a s koncernem VW neměla nic společného.

Bílý stroj na fotkách ovšem není původní EB110 - je to model EB110 SS, tedy supersport, který se představil v roce 1992 a díky výkonu vyššímu o 40 koní měl maximálku 349 km/h.

Bugatti EB110 SS na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jaguar XJ220 dosáhl rekordu s „pouhým” šestiválcem



Jaguar XJ220 byl ve své době trochu černou ovcí. Když se jako koncept představil na autosalonu v Birminghamu v roce 1988, měl dvanáctiválec a pohon všech kol. Produkční verze však dostala přeplňovaný šestiválec - kvůli nižší hmotnosti i lepším emisím - a pohon zadních kol. To mělo za následek, že řada zájemců zrušila své objednávky.

Jaguar XJ220 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Motor však z 3,5 litru objemu dával 550 koní, téměř stejně jako EB110. Rychlostního rekordu 349,4 km/h vůz dosáhl v Texasu, a to v předprodukční verzi v roce 1991. Tak vysoko se dostal díky odstranění katalyzátorů, které v Evropě tehdy nebyly povinné, ale v USA ano. S nimi byla jeho maximálka 341,7 km/h.

Jaguar XJ220 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

McLarenu F1 sebral rekord až veyron



Rekordmanem nejznámějším je McLaren F1, který se představil rovněž v roce 1992. Prvenství drží v několika ohledech, např. to byl první supersport s karbonovým monokokovým šasi, které dnes mají snad všechna taková auta.

McLaren F1 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jeho motor pochází od BMW; původně šel jeho konstruktér Gordon Murray za Hondou s tím, aby mu takový motor postavila na základu V12 ve formuli 1, ale ta nebyla ochotna pokusit se splnit jeho požadavky. BMW tedy nabídlo šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 636 koní, který byl původně určen pro prototyp modelu M8.

McLaren F1 na Festivalu rychlosti v Goodwoodu 2018

FOTO: Marek Bednář, Novinky

McLaren F1 se později účastnil vytrvalostních závodů včetně Le Mans, i když původně pro závodění vyvíjen nebyl. Rychlostní rekord získal až v roce 1998, šest let po svém představení, a to s hodnotou 386,7 km/h. Tento rekord dokázalo překonat až Bugatti Veyron v novém tisíciletí.