Prvním návštěvníkem nového berlínského letiště bude Volkswagen. Uskladní tam auta

Dosud neotevřené letiště Willyho Brandta využije Volkswagen. Zřídí si tam mezisklad automobilů, které vyrábí do zásoby, aby měl co prodávat, když 1. září vstoupí do platnosti norma měření spotřeby WLTP. Přechod na novou normu je náročný pro všechny automobilky, ale Volkswagen kvůli Dieselgate nestíhá testovat své modely.