mb, Novinky

Seat dle jejích slov má přezkoumat, „jak staví auta, a začít stavět auta vyvinutá pro službu”, uvedla Alonsová v rozhovoru pro web Automotive News. To například znamená, že auto do města potřebuje agilitu a schopnost snadno zaparkovat, nikoliv schopnost klidné jízdy vysokou rychlostí po dálnici.

Např. nedávno testovaná Ibiza 1,0 TGI (na snímku) je autem spíš do města. Můžou tedy zmíněné vozy budoucnosti vypadat podobně?

FOTO: Marek Bednář, Novinky

„Naše vývojové oddělení by mělo představit první prototypy do konce letošního roku,” uvedla Alonsová s tím, že to nemusí být jen auta. Mohou prý být kombinací automobilu s něčím jiným.

Seat chce patřit k operátorům robotických taxislužeb



Výzkum, na kterém Seat pracuje, také zahrnuje autonomní taxíky. Soustředí se zejména na soukromou mobilitu a chce být, podle slov Alonsové, provozovatelem taxíků bez řidiče.

„Zpočátku budou mít nová vozidla určitou schopnost autonomní jízdy; začneme od schopnosti samočinně zaparkovat,” říká Alonsová. Plná autonomie má následovat. „Technologie existuje, jak ukazuje Waymo.” [celá zpráva]

Jaguar I-Pace s technikou pro autonomní jízdu společnosti Waymo

FOTO: Jaguar

Služby mobility má zastřešovat nově vytvořená společnost Xmoba Ventures, kterou Seat spoluzaložil s firmou Respiro, specializující se na provoz sdílených automobilů v Madridu. V plánu je expanze po Španělsku a pak do dalších jihoevropských zemí, přinejmenším do Portugalska a Itálie.

„Věříme, že změna začne v městských oblastech, kde používání mobility jako služby postupně nahradí vlastnictví aut a pak se přesune do venkovských oblastí. I fanoušci aut opustí svá vlastní vozidla kvůli faktoru nákladů,” doufá Alonsová, na první pohled trochu naivně, ve světlou budoucnost projektu.