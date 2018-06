Škoda nestíhá vyrábět, část produkce by mohla delegovat jiným firmám

Výrobní kapacity automobilky Škoda nestačí poptávce už v roce 2018 a přesun části výroby do Německa to nedokáže spravit. Proto vedení koncernu i automobilky uvažuje o tom, že by některá auta montovali subdodavatelé.