mb, Novinky

Jistě znáte „závody” typu Gumball 3000 - skupina lidí v křiklavě oblepených supersportech jede napříč několika státy za přízně některých fanoušků a nelibosti úřadů a policejních sborů. V minulých letech podobné „závody” projížděly i Českou republikou.

Jeden takový, nazvaný Corsa America Rally, právě probíhá. Při etapě z Los Angeles do Las Vegas se ale účastníkům naskytl pohled, který si nepřáli - na vážně havarovaný McLaren 720S. Ve videu níže se o něm hovoří zhruba od času 15:00.

Posádka vozu od nehody odešla po svých, jen s drobnými zraněními. Co k nehodě vedlo, známo není; mohla to být technická závada nebo jen přecenění řidičských schopností a přílišná rychlost v zatáčce.

Podle videa našla policie opuštěné havarované auto v poušti. Jeho posádka v té době již pravděpodobně byla na cestě do nemocnice k ošetření. Až pak k místu nehody dorazili další účastníci závodu.

Havarovaný vůz vypadá vážně poškozen; ve videu se hovoří o totální škodě. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůř - o kousek dál je strž, do které McLaren nespadl jen se štěstím.

Tak by nebyl vidět ze silnice a nikdo by si nehody nemusel dlouho všimnout, což by mohlo mít vážné následky pro posádku. Nejen ona, ale jistě i ostatní si z tohoto mohou vzít ponaučení, že na veřejné silnici je notná dávka opatrnosti vždy namístě, ať sedíte ve felicii, nebo v McLarenu.