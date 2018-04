mb, Novinky

Nejen automobilka Volvo plánuje přesun k elektromobilitě (od roku 2019 chce vyrábět jen hybridy a elektromobily). I výrobce náklaďáků Volvo sází na elektřinu pro pohon svých vozů. Představil model FL Electric, který, jak název napovídá, jezdí na baterky.

FL Electric je navržen mimo jiné pro svoz odpadu, uvádí výrobce. Výhody oproti dieselovému náklaďáku jsou jasné - nižší hlučnost provozu a nižší emise. Vůz je poháněn elektromotorem a může být vybaven bateriemi s kapacitou od 100 do 300 kWh.

Ty největší mají dle výrobce zajistit dojezd až 300 kilometrů. Nabíjení má trvat hodinu až dvě pomocí rychlonabíječky se stejnosměrným proudem, nebo 10 hodin pomocí standardní nabíječky.

Náklaďáky svozu odpadu Pražských služeb ujedou dle vyjádření firmy denně v průměru 100 km, v některých, avšak výjimečných případech to je přes 200 km. To znamená, že třísetkilometrový dojezd by měl Praze stačit s rezervou.

Volvo FL Electric

FOTO: Volvo

FL Electric je první plně elektrický náklaďák Volva. Již dříve ale firma produkovala hybridní nákladní auta a elektrické autobusy. „S tímto modelem přinášíme městům možnost udržitelného vývoje,” komentuje Claes Nilsson, prezident Volvo Trucks.

Firma Volvo Trucks není v současnosti majetkově spojena s automobilkou Volvo. Tu kompletně vlastní čínská firma Geely, která ve Volvo Trucks od konce loňského roku drží jen asi osmiprocentní podíl akcií.