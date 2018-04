mb, Novinky

V USA jsou pick-up trucky velmi oblíbené a je relativně běžné, že k nim má člověk obytnou nástavbu. Tu nasadí na korbu, jede-li někam na výlet, a z užitkového auta má rázem karavan.

Že by něco takového někdo zkusil udělat v Evropě ze Škody Felicie pick-up, ovšem vidíme prvně. Všimněte si, že nejde o vestavbu postele a vařiče do felicie pick-up se sériovou „boudou” či do verze Van Plus – je to karavanová nástavba na korbu otevřeného pick-upu s názvem Tandy Pony, vyráběná ve Velké Británii.

Milujete felicii a zároveň karavany? Tady je řešení pro místa, kam je zákaz vjezdu s přívěsem.

Tato země je proslulá svou láskou ke karavanům. Např. Top Gear se do ní za časů Clarksona, Hammonda a Maye často strefoval, protože lidé s karavany podle slavného tria jezdí pomalu.

Nástavba této felicie má rozkládací postel pro dva dospělé, vařič se dvěma hořáky a s grilem, ledničku a dřez. Nabízí tedy v podstatě všechno, co milovník dovolené v malém karavanu potřebuje. Není tu sprcha a toaleta, ale tento fakt je u nejmenších obytných aut běžný.

Postel nevypadá zrovna bytelně.

Podle inzerátu na eBayi, který tuto felicii nabízí k prodeji, má vůz pod kapotou motor o objemu 1,6 litru. Má najeto 124 tisíc km a MOT (britská obdoba naší STK) platí do března příštího roku. Jezdí prý bez problémů a bazar za něj chce 2950 liber, tedy asi 86 tisíc korun.

Uvnitř je všechno, co nabídne každý malý obytňák.

